L'édito de la semaine de Cyrano

Nous venons d’entendre, pour la dernière fois, les voeux du plus minable président que la France ait jamais eu. Comme le dit Christine Tasin, quelle ordure, mais quelle ordure ! Ce falot personnage, traître à son pays, va encore sévir pendant plus de quatre mois, alors qu’il nous laisse une France en lambeaux : un million de chômeurs supplémentaires en cinq ans, une invasion migratoire qui gangrène un pays de plus en plus ensauvagé, des dizaines de milliers d’islamistes sur notre territoire, prêts à nous tuer à tout moment, des millions de musulmans modérés pouvant d’un seul coup devenir « déséquilibrés », tout cela n’émeut pas ceux qui nous gouvernent. Leur dernier exploit est de s’être couché devant un nouveau diktat de l’Union européenne : nous n’avons plus le droit de donner une fessée ou une torgnole à un de nos gosses, même s’ils le méritent ! Quel contraste, cette bouillie de Hollande, avec le souffle des discours de Donald Trump, tout au long d’une campagne qui nous a tenus en haleine jusqu’à la formidable victoire du […]